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Bakan Koca haftalık vaka haritasını paylaştı!

Bakan Koca haftalık vaka haritasını paylaştı!
Bakan Koca haftalık vaka haritasını paylaştı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncellenen İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı Haritası'nı sosyal medya hesabından paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncellenen İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı Haritası'nı Twitter hesabından paylaştı. Haritaya göre en çok vaka görülen il 100 bin kişide 678,72 ile Samsun oldu. En az vaka görülen il ise 100 bin kişide 23,43 ile Şırnak oldu. Samsun'un ardından en çok vakanın görüldüğü iller 591,45 ile İstanbul, 564,03 ile Yalova, 546,77'yle Çanakkale, 518,33'le Kırklareli ve 503,88'le Giresun oldu. Samsun, İstanbul, Yalova, Çanakkale, Kırklareli ve Giresun'un yanı sıra diğer kentlerde yaşanan artışlar da dikkat çekti. Ankara'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 184,29'dan 272,79'a yükselirken İzmir'de ise 156,48'den 218,88'e çıktı. Ülke genelinde vaka sayısı en az olan Şırnak'ta da vaka sayısı yükseldi. Şırnak'taki sayı geçen hafta 13,57'yken güncellenen haritada 23,43 olarak aktarıldı. 

Muhammet Mücahit Dereli

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