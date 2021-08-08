Bakan Koca: 'Hakkari aşılanma oranında, 40.sıradan 13. sıraya yükseldi'

Bakan Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Hakkari aşılanma oranında, sadece bir haftada, 40.

Bakan Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Hakkari aşılanma oranında, sadece bir haftada, 40. sıradan 13. sıraya yükseldi. Yarın yapılacak aşılarla, Covid-19 Risk Haritasında Mavi ile gösterilen Düşük Riskli İller kategorisine geçmesini bekliyoruz. Salgına karşı toplum bağışıklığı yarışında Hakkâri örnek alınmalı!” ifadelerine yer verdi.

HAKKÂRİ, aşılanma oranında, sadece bir haftada, 40. sıradan 13. sıraya yükseldi. Yarın yapılacak aşılarla, Covid-19 Risk Haritasında Mavi ile gösterilen Düşük Riskli İller kategorisine geçmesini bekliyoruz. Salgına karşı toplum bağışıklığı yarışında Hakkâri örnek alınmalı! — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 8, 2021

Musa Erdoğan

