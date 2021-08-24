İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bakan Koca: 'Hastalığa yakalananlar çocuklarını üzer'

Bakan Koca: 'Hastalığa yakalananlar çocuklarını üzer'
Bakan Koca: 'Hastalığa yakalananlar çocuklarını üzer'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden ebeveynlere çağrıda bulundu. Bakan Koca, 6 Eylül’de okulların yüz yüze eğitime başlayacağını hatırlatarak, “Hastalığa yakalananlar çocuklarını üzer” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından konu hakkında yaptığı paylaşımda, “Annelere 6 Eylül mesajı. 15.5 milyon kişi ilk doz Covid-19 aşısını henüz yaptırmadı. Karar verseler, 10 günde ilk dozların hepsi tamamlanır. Aşının önemini çevrenize anlatarak bize yardımcı olun. Okullar 6 Eylülde açılıyor. Hastalığa yakalananlar çocuklarını üzer. Babalara 6 Eylül mesajı. 15.5 milyon kişi ilk doz Covid-19 aşısını henüz yaptırmadı. Karar verseler, 10 günde ilk dozların hepsi tamamlanır. Aşının önemini çevrenize anlatarak bize yardımcı olun. Okullar 6 Eylülde açılıyor. Hastalığa yakalananlar çocuklarını üzer” ifadelerini kullandı.

Utku Şimşek

 

İLGİLİ HABER
Bakan Koca: Okullar ve üniversiteler için PCR testi devlet hastanelerinde ücretsiz Bakan Koca: 'Okullar ve üniversiteler için PCR testi devlet hastanelerinde ücretsiz'
İLGİLİ HABER
Bakan Koca Bilim Kurulu sonrası önemli açıklamalarda bulundu Bakan Koca Bilim Kurulu sonrası önemli açıklamalarda bulundu
İLGİLİ HABER
Bakan Kocadan dördüncü doz aşı açıklaması! Bakan Koca'dan 'dördüncü doz aşı' açıklaması!

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.