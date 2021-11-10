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Bakan Koca: 'Hastaneye kaldırılan 13 kişiden 8'i tedavileri tamamlanarak taburcu edildi'

Bakan Koca: 'Hastaneye kaldırılan 13 kişiden 8'i tedavileri tamamlanarak taburcu edildi'
Bakan Koca: 'Hastaneye kaldırılan 13 kişiden 8'i tedavileri tamamlanarak taburcu edildi'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Malatya'da çöken binanın enkazından yaralı kurtarılan 13 kişiden 8'inin tedavilerinin tamamlanarak taburcu edildiğini bildirdi.

Bakan Koca sosyal medya hesabından "Malatya'da son durum" başlığıyla yaptığı açıklamada, "Bir binanın çökmesi sonucu yaralanıp hastaneye kaldırılan 13 kişiden 8'i tedavileri tamamlanarak taburcu edilmiştir. 5 yaralı halen tedavi altında. 5 UMKE timi dahil toplam 141 sağlık çalışanımızla olay yerindeyiz. Kurtarma çalışmaları devam ediyor” ifadelerine yer verdi.

Mehmet Kalay
 

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