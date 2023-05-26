Bakan Koca: '(Hatay Defne Hastanesi) Bu hepimizin ortak eseri'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 60 günde tamamlanarak hasta kabulüne başlayan Hatay Devlet Hastanesi'nin havadan dron ile çekilmiş görüntülerini paylaştı.

Bakan Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Defne Devlet Hastanesi'ne ait bu görüntüler dün çekildi. Hatay kalıcı bir hastaneye kavuştu. Bu hepimizin ortak eseri."

Muhammed Musab Gümüşer



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