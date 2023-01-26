Bakan Koca, hekime yönelik bıçaklı saldırı davası hakkında yargıya teşekkür etti

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli bir hekime 4 Haziran 2022'de bir hastane personeli tarafından yapılan bıçaklı saldırıya ilişkin dava, Ağır Ceza Mahkemesi'nde sonuçlandı. Saldırgan, adam öldürmeye teşebbüsten 11 yıl hapis cezası aldı. Yargıya teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Yunus Emre Aytekin

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