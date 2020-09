Bakan Koca: 'İhmal edilen her tedbir, bir değil onlarca can yakmaktadır'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi açılış törenine katıldı. Bakan Koca açılışta yaptığı konuşmada, “Mesafeyi gözetmeyen kalabalıklar, kalabalık içine atılan her adım, unutulan her maske, ihmal edilen her tedbir, bir değil onlarca can yakmaktadır. Gücümüzü kırmakta, pandemi mücadelemizi zora koşmaktadır. Vatandaşlarımızdan tedbirlere uymalarını rica ediyorum” dedi.

Bakan Koca, “Bu altyapılara ihtiyaç duymadan önce hastalıktan korunmak için tedbirlere uymanın tartışmasız gerekliliğidir. Göztepe Şehir Hastanesi İstanbul'un 4. Şehir Hastanesi” diye konuştu.