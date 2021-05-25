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Bakan Koca, illere göre haftalık koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Bakan Koca, illere göre haftalık koronavirüs vaka sayısını açıkladı
Bakan Koca, illere göre haftalık koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritasını yayımladı.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda “İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor” dedi.

Buna göre illere dağılan rakamlar şu şekilde:
Adana: 18,90
Adıyaman: 40,32
Afyon: 82,64
Ağrı: 122,52
Aksaray: 58,86
Amasya: 79,29
Ankara: 123,02
Antalya: 47,01
Ardahan: 110,23
Artvin: 74,93
Aydın: 31,10
Balıkesir: 86,35
Bartın: 83,43
Batman: 64,16
Bayburt: 65,93
Bilecik: 123,45
Bingöl: 65,66
Bitlis: 96,58
Bolu: 139,14
Burdur: 96,97
Bursa: 80,28
Çanakkale: 72,75
Çankırı: 97,18
Çorum: 99,03
Denizli: 73,20
Diyarbakır: 62,74
Düzce: 118,02
Edirne: 62,54
Elazığ: 61,91
Erzincan: 92,56
Erzurum: 151,40
Eskişehir: 120,72
Gaziantep: 67,06
Giresun: 84,69
Gümüşhane: 163,72
Hakkari: 56,68
Hatay: 16,69
Iğdır: 50,67
Isparta: 105,38
İstanbul: 123,88
İzmir: 72,75
Kahramanmaraş: 35,95
Karabük: 73,48
Karaman: 72,57
Kars: 134,77
Kastamonu: 99,10
Kayseri: 118,82
Kırıkkale: 94,37
Kırklareli: 108,64
Kırşehir: 84,76
Kilis: 50,42
Kocaeli: 130,73
Konya: 94,31
Kütahya: 134,91
Malatya: 90,06
Manisa: 60,59
Mardin: 49,84
Mersin: 33,55
Muğla: 56,26
Muş: 41,84
Nevşehir: 74,76
Niğde: 106,61
Ordu: 117,28
Osmaniye: 15,68
Rize: 119,64
Sakarya: 94,28
Samsun: 97,19
Siirt: 34,13
Sinop: 51,28
Sivas: 102,38
Şanlıurfa: 50,68
Şırnak: 35,15
Tekirdağ: 90,84
Tokat: 112,90
Trabzon: 93,73
Tunceli: 80,29
Uşak: 64,69
Van: 50,72
Yalova: 48,54
Yozgat: 88,29
Zonguldak: 129,90


Musa Erdoğan
 

 

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