Bakan Koca, İstiklal Caddesindeki patlamada yaralananlar hakkında bilgi verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstiklal Caddesindeki patlamada yaralananlar hakkında bilgi verdi. Yapılan paylaşımda Koca, “İstiklal Caddesi'ndeki patlamada yaralananların son durumu: 81 yaralıdan 13'ünün tedavisi halen devam ediyor. Durumları ağır olan 2 yaralı yoğun bakımda. Serviste olan 11 yaralıdan 8'inin durumu orta, 3'ünün durumu iyi. Sizlere iyi haberler vermek için elimizden geleni yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Hidayet Türkyılmaz

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