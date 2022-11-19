Bakan Koca, İstiklal Caddesi'ndeki patlamada yaralıların son durumunu açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"İstiklal Caddesindeki patlamada yaralananların son durumu: Toplam 81 yaralıdan tedavisi tamamlanıp taburcu olanların sayısı 71'e ulaştı. 8 yaralımızın tedavisi serviste devam ediyor. 2 hastamız yoğun bakımda. Sağlık çalışanlarımız, hepimiz adına, ellerinden geleni yapıyor."
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