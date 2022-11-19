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Bakan Koca, İstiklal Caddesi'ndeki patlamada yaralıların son durumunu açıkladı!

Bakan Koca, İstiklal Caddesi'ndeki patlamada yaralıların son durumunu açıkladı!
Bakan Koca, İstiklal Caddesi'ndeki patlamada yaralıların son durumunu açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstiklal Caddesindeki patlamada yaralananların son durumunu açıkladı. Bakan Koca, "Toplam 81 yaralıdan tedavisi tamamlanıp taburcu olanların sayısı 71’e ulaştı. 8 yaralımızın tedavisi serviste devam ediyor. 2 hastamız yoğun bakımda" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İstiklal Caddesindeki patlamada yaralananların son durumu: Toplam 81 yaralıdan tedavisi tamamlanıp taburcu olanların sayısı 71'e ulaştı. 8 yaralımızın tedavisi serviste devam ediyor. 2 hastamız yoğun bakımda. Sağlık çalışanlarımız, hepimiz adına, ellerinden geleni yapıyor."

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