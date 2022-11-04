İhlas Haber Ajansı

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Bakan Koca: 'İzmir'de depremde ağır yaralanıp hastaneye kaldırılan vatandaşımız hayatını kaybetti'

Bakan Koca: 'İzmir'de depremde ağır yaralanıp hastaneye kaldırılan vatandaşımız hayatını kaybetti'
Bakan Koca: 'İzmir'de depremde ağır yaralanıp hastaneye kaldırılan vatandaşımız hayatını kaybetti'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “İzmir’de dün gece yaşanan 4,9 büyüklüğündeki depremde ağır yaralanıp, hastaneye kaldırılan vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “İzmir'de dün gece yaşanan 4,9 büyüklüğündeki depremde ağır yaralanıp, hastaneye kaldırılan vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Olaydan etkilenen 151 kişiden 8'inin tedavisi hastanede halen devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Musa Erdoğan

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