İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bakan Koca: 'Kahramanmaraş'ta fırtına nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı'

Bakan Koca: 'Kahramanmaraş'ta fırtına nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı'
Bakan Koca: 'Kahramanmaraş'ta fırtına nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş’ta fırtına nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiğini 50 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, “Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bulunan çadır kentte sağanak yağış ve rüzgar nedeniyle 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetmiş, 50 kişi yaralanmıştır. Yaralılardan herhangi birinin şu an ciddi sağlık sorunu bulunmuyor. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, olaydan etkilenenlere geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Başımız sağ olsun” ifadelerini kullandı.

Musa Enes Aksakal

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.