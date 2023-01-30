Bakan Koca: 'Kar yağışının yoğunlaştığı illerimizde, zorlu koşullara rağmen acil vakalara ulaşıyoruz'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kar yağışının yoğunlaştığı Van, Siirt, Elazığ gibi illerimizde, zorlu koşullara rağmen acil vakalara ulaşıyor, hastalarımıza gerekli hizmeti vermeye devam ediyoruz. Ekiplerimiz, donanımlı araçlarımızla, ihtiyaç olan her yerde sağlık için teyakkuz halinde” ifadelerini kullandı.

Musa Enes Aksakal



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