Bakan Koca: 'Kara ambulanslarımız bu yılın ilk 10 ayında 5 milyon 707 bin 369 hastayı sağlık kurumlarına ulaştırdı'

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kara ambulanslarımız bu yılın ilk 10 ayında tam 5 milyon 707 bin 369 hastayı sağlık kurumlarına ulaştırdı. Özel donanımlı ambulanslarla birlikte Acil Yardım Ambulans sayımız 5 bin 792. Ekiplerimiz, Acil Sağlık Hizmetleri Haftasında ve daima, gururla görevinin başında” ifadelerine yer verdi.

Musa Erdoğan

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