Bakan Koca: 'Karkamış'ta havan saldırısı sonucu biri çocuk 2 vatandaş hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı'



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Gaziantep Karkamış'a hain terör örgütü tarafından yapılan havan topu saldırısı sonucu biri çocuk olmak üzere 2 vatandaşımız hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Tedavisi tamamlanan 12 yaralı taburcu oldu. 7 kişinin tedavisi ise devam ediyor, 2'sinin durumu ağır. Saldırının akabinde 18 ambulans, 5 UMKE timi, toplam 84 sağlık personeli olay yerine görevlendirilmiş, acil müdahalelerin ardından yaralılar hastanelere yetiştirilmiştir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Musa Enes Aksakal



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