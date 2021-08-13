Bakan Koca: 'Kastamonu'da 32, Sinop'ta 6 can kaybımız var'

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yaşanan sellerde son durum: Kastamonu'da 32 can kaybımız var. 228 kişi selden etkilendi. Hastanelerimizde 12 kişinin tedavisine devam ediliyor. 32 adet ambulans, 24 adet UMKE timi, 1 set çadır, 1 hastane donanımı ve 1 adet unimog ile toplam 215 sağlık personeli görev başında” ifadelerini kullandı.

Sinop'ta 6 can kaybı

Bakan Koca, sel afetinin yaşadığı Sinop'la ilgili son durum paylaştı. Koca, “Yaşanan sellerde son durum: Sinop'ta 6 can kaybımız var. Ayancık Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 56 hastanın 38'i Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne nakledildi. 18 hasta evlerine nakledildi. 27 ambulans, 16 UMKE, 1 Mobil komuta aracıyla toplam 149 sağlık personeli görev başında” ifadelerine yer verdi.



Mehmet Kalay



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