Bakan Koca 'koronavirüs' açıklaması: 'Şüpheli bir vakaya rastlanmadı'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başları;

Bölgeden son dönemde bildirilen virüs Corono Virus ailesinden bir alt tip. Ciddiyetle ele alınması gereken bir halk sağlığı sorunu olarak gündemimizde. Hazırlıklarımızı tamamladık.

DSÖ, uluslararası kamu sağlığı acil durumu için erken olduğunu bildirdi. Ancak biz çarşamba günü bakanlığımızda risk değerlendirme toplantısı yaptık. Kurulun tavsiyeleri doğrultusunda önlemleri hayata geçirdik. Sağlık Bakanlığı olarak havalimanları ve limanlarda sağlık personeli bulunduruyoruz. Çin'den gelen tüm uçuşlar için kontrol önlemleri devreye soktuk. Karantina odaları ve sedyeler hazır.

Havalimanlarında tüm önlemlerimizi aldık. Şu ana kadar şüpheli vakalara rastlamadık.

Çarşamba gecesinden itibaren Çin'den gelen uçuşlar ve yolcular için termal taramaya başladık. Şu ana kadar herhangi bir şüpheli duruma rastlamadık. Sıradan grip ve ateş de benzer duruma benzeyebilir. Sizden ricamız, tıbbi neticeyi beklemeden acele haberler yapılmamasıdır. Kamuoyuna uyarılarımızı yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz.

Çarşamba gecesi Büyükçekmece'de bulantı, baş ağrısı ve halsizlik nedeniyle başvuran bir kişi tedbiren diğer hastalardan izole edildi. Dünden bu yana ciddi bir bilgi kirliliği oluştu. Hastanın genel durumu iyi olmakla birlikte seyahatten dolayı biz bunu şüpheli durum olarak kabul ettik. Hastanın Çin'den birlikte seyahat ettiği diğer yolcuların hiçbirinde bulguya ve belirtiye rastlamadık. Diğer yolcular ülkelerine döndü. Bu yolcuyu da biz her ihtimale karşı 36 saat gözlem altında tuttuk. Neticesi kesinleşmemekle birlikte hastanın ülkesine dönme talebi üzerine, özel ambulansımızla Çin'e gönderdik.

Vatandaşlarımızın paniğe kapılmasını gerektiren bir durum yok. Enfeksiyon belirtileri arasında ateş, öksürük, solunum güçlüğü bulunabiliyor. Zatürre ve böbrek yetmezliğine neden olabiliyor. DSÖ, hastalığın insandan insana bulaşma hızının diğer hastalıklara göre daha düşük olduğunu açıkladı. Dış ortama dayanıklılığı da düşük olduğu biliniyor. Kişisel hijyen kurallarına riayet edilmesi gerektiğini vurguluyoruz.