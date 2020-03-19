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Bakan Koca koronavirüs tedbirleri hakkında genel kurulu bilgilendiriyor

Bakan Koca koronavirüs tedbirleri hakkında genel kurulu bilgilendiriyor
Bakan Koca koronavirüs tedbirleri hakkında genel kurulu bilgilendiriyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca milletvekillerini bilgilendiriyor.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları;

'Göstergeleri, ateş, öksürük, solunum sıkıntısı'

'Laboratuvar sayımız kısa zaman içinde 25 ilde 36'ya çıkacak, bugün itibarıyla 18 merkez çalışıyor.'

'Virüs görülen ülkelere uçuş yasağı getirdik'

'20 ülkeye uçuş yasağı uyguluyoruz'

'24 bin 466 yoğun bakım kapasitemiz var'

'Teşhiste hızlı sonuç için tanı kiti geliştirdik'

'1-2 gün içerisinde hızlı tanı kiti devreye girecek'

"Yarın hızlı tanı kitini devreye alıyoruz, yakında bütün şehirlere göndereceğiz."

'Her hastane hasta kabul edilecek'

"Taramadan geçen kişi sayısı 372 bin oldu. Aile hekimleri üzerinden 132 bin tarama yapıldı".

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