Bakan Koca, koronavirüste son durumu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye'nin güncel korona virüs tablosunu kamuoyu ile paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 22 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 934'e yükseldi.

Bugün toplam 70 bin 192 test yapılırken, bin 226 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 246 bin 861 oldu. Bugün iyileşen 923 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 228 bin 980'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranı yüzde 7,8, toplam ağır hasta sayısının ise 656 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "En yüksek test sayısına ulaştık. Ağır hasta sayımız 656'ya yükseldi. Veriler, yaşı veya hastalığı sebebiyle risk grubunda olup, Covid-19'a yakalananların sayısında artış olduğunu gösteriyor. Dışarıda risk alıp, eve taşımayan. 1 hasta, hasta bir aile demek" ifadelerini kullandı.

Muhammet Mücahit Dereli

