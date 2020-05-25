Bakan Koca koronavirüste son durumu paylaştı!

Sağlık Bakanlığı, korona virüse ilişkin 25 Mayıs verilerini açıkladı. Açıklamaya göre, son 24 saatte 29 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 4 bin 369 oldu. Bugün toplam 21 bin 492 test yapılırken, 987 yeni vaka tanısı kondu.

Toplam vaka sayısı ise 157 bin 814 oldu. Bugünkü bin 321 kişi ile birlikte toplam iyileşen sayısı 120 bin 15'e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 371, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 756 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, “İyileşen toplam hasta sayısı 120 bini geçti. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç azalmaya devam ediyor. Elde edilen başarı, 83 milyonun gösterdiği uyumun sonucu. Yeni dönemde yeni ve güçlü tedbir, sosyal hayatta hep birlikte alınacak tedbirdir” ifadelerini kullandı.

Musa Erdoğan

