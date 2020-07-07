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Bakan Koca, koronavirüste son durumu paylaştı!

Bakan Koca, koronavirüste son durumu paylaştı!
Bakan Koca, koronavirüste son durumu paylaştı!

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 19 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 260'e yükseldiğini açıkladı. Bakan Koca, ''Vaka artışlarıyla öne çıkan 5 ilde, son üç gündür ortalama yüzde 7 daha az yeni vaka var " dedi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 19 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 260'e yükseldi. Bugün toplam 50 bin 545 test yapılırken, bin 53 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 207 bin 897 oldu. Bugün 2 bin 297 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 185 bin 292'e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 400, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise bin 152 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, “ Yoğun bakım doluluk oranlarımız 1 aydır yüzde 59-yüzde 61 arasında. Taburcu ettiğimiz hasta kadar yeni hasta yatırıyoruz. Entübasyon için de durum benzer. Vaka artışlarıyla öne çıkan 5 ilde, son üç gündür ortalama yüzde 7 daha az yeni vaka var. Salgına karşı kaç kişiyiz?” ifadelerini kullandı.

Mehmet Kalay
 

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