Bakan Koca, koronavirüste son rakamları açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 46 bin 492 kişiye test yapıldı. Bin 8 kişiye korona virüs tanısı konulurken, bin 156 kişi iyileşti. 19 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 214 bin 1 olurken, iyileşen hasta sayısı 195 bin 671'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5 bin 382'e ulaştı. Bin 223 yoğun bakım hastası, 402 kişinin de entübe hastası olduğu açıklandı.

“1000'in altına inmekte kararlıyız”

Bakan Koca, paylaşımında, "En çok vaka görülen 5 ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır. 5 ilin yoğun bakım sayılarında da artış var. Ortalama 1 hafta önceki verilere göre, vaka sayısında 1000'in altına inmekte kararlıyız. Covid-19'a karşı her günümüz bir sınav" bilgisi verdi.