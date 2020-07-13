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Bakan Koca, koronavirüste son rakamları açıkladı

Bakan Koca, koronavirüste son rakamları açıkladı
Bakan Koca, koronavirüste son rakamları açıkladı

Türkiye'de son 24 saatte bin 8 kişiye korona virüs tanısı konuldu. Bin 156 kişi iyileşirken, 19 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Bakan Koca, ''En çok vaka görülen 5 ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır. 5 ilin yoğun bakım sayılarında da artış var'' dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 46 bin 492 kişiye test yapıldı. Bin 8 kişiye korona virüs tanısı konulurken, bin 156 kişi iyileşti. 19 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 214 bin 1 olurken, iyileşen hasta sayısı 195 bin 671'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5 bin 382'e ulaştı. Bin 223 yoğun bakım hastası, 402 kişinin de entübe hastası olduğu açıklandı.

“1000'in altına inmekte kararlıyız”

Bakan Koca, paylaşımında, "En çok vaka görülen 5 ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır. 5 ilin yoğun bakım sayılarında da artış var. Ortalama 1 hafta önceki verilere göre, vaka sayısında 1000'in altına inmekte kararlıyız. Covid-19'a karşı her günümüz bir sınav" bilgisi verdi.

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