Bakan Koca: 'Koronavirüste zirve döneminde olduğumuzu söyleyebilirim'

Bakan Koca'nın açıklamalarından satırbaşları:

''83 milyon hep birlikte elde ettiğimiz başarının bazı nedenlerini ve önemli detaylarını paylaşmak istiyorum''

''Aldığımız tedbirler, virüsün ülkemize geç girmesini sağladı''

''Türkiye bu sınavdan yüzünün akıyla çıktı''

''Yatak doluluk oranlarımızı yüzde 30'a indirdik''

"Filyasyonun bugüne kadar gösterdiğimiz başarıda payı büyüktür. Filyasyonu çok büyük bir ağ kurarak yaptık. Güncel veriyle söylersem sahada görev yapan filyasyon ekibi sayısı 5 bin 849'dur."

''Yoğun bakım hastalarımızı erken entübe etmiyoruz''

"Yoğun bakımda ölüm oranı yüzde 10'a geriledi"

"Tedbirlere uyulması, filyasyon ve erken tedavi bize başarıyı getirdi."

''Türkiye, virüsü ülkesine geç sokan sayılı ülkelerden biri oldu''

"Enfekte olan, sahada yoğun bir fedakarlıkla çalışan sağlık çalışanlarımızın sayısı toplam 7 bin 428. Vakalarımız içindeki oranı yüzde 6 buçuğa yakın. Gönül bu dönemde hiçbir çalışanımızın enfekte olmamasını ve hayatını kaybetmemesini dilerdi. Çalışanlarımız için bu dönemde ne yapmamız gerekiyorsa yaptığımızı düşünüyorum. "