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Bakan Koca: 'Kurban Bayramı'nın ilk gününden itibaren 17 bin 774 kaza meydana geldi'

Bakan Koca: 'Kurban Bayramı'nın ilk gününden itibaren 17 bin 774 kaza meydana geldi'
Bakan Koca: 'Kurban Bayramı'nın ilk gününden itibaren 17 bin 774 kaza meydana geldi'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı tatilinin ilk gününden itibaren 17 bin 774 kaza meydana geldiğini belirterek, "Kazaların dönüş yolunda da yaşanmaması için trafik kurallarına uyulmasını istirham ediyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kurban Bayramı tatilinin ilk gününden itibaren 17 bin 774 kaza meydana geldi. Bir kısmı ölümle sonuçlanan kazaların dönüş yolunda da yaşanmaması için trafik kurallarına uyulmasını istirham ediyoruz. Olası bir sağlık hizmeti ihtiyacı için helikopter ve kara ambulanslarımızla, UMKE ekiplerimizle, nöbetçi sağlık çalışanlarımızla verdiğimiz sağlık hizmeti devam ediyor. Gideceğiniz yere sağlıkla varın” ifadelerini kullandı.

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