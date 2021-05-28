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Bakan Koca: 'Meslektaşım Ertan İskender'in ameliyatı başarıyla tamamlandı'

Bakan Koca: 'Meslektaşım Ertan İskender'in ameliyatı başarıyla tamamlandı'
Bakan Koca: 'Meslektaşım Ertan İskender'in ameliyatı başarıyla tamamlandı'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanede bıçaklı saldırıya uğrayan doktorun sağlık durumuyla ilgili, “Meslektaşım Ertan İskender’in ameliyatı başarıyla tamamlandı. Kendisiyle konuştum, durumu iyi” açıklamasında bulundu.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Saldırıya uğrayan meslektaşım Ertan İskender'in ameliyatı başarıyla tamamlandı. Kendisiyle konuştum, durumu iyi. Saldırgan adli işlemler için polis gözetiminde. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağım. Canımızı emanet ettiğimiz hekimlerimizin hak ve emniyeti bize emanet” ifadelerine yer verdi.

Mehmet Kalay

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