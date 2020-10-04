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Bakan Koca: ”Milli aşıya daha yakınız”

Bakan Koca: ”Milli aşıya daha yakınız”
Bakan Koca: ”Milli aşıya daha yakınız”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 aşı çalışmalarında aşılanan hayvanlarda hiç virüse rastlanmadığını belirterek, "Milli aşıya daha yakınız" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından “milli aşı” konusunda paylaşımda bulundu. Bakan Koca, “Milli aşımızın meydan okuma çalışmasında 10 transgenik hayvan aşılandı, 9 hayvan ise aşılanmadı. Virüse maruz bırakıldılar ve aşılanan hayvanlarda hiç virüse rastlanmadı. Aşılanmayanların 4'ü hayatını kaybetti, 5'inin ise akciğerlerinde virüse rastlandı. Milli aşıya daha yakınız. Ülkemiz 13 ayrı Covid-19 aşı adayı çalışmalarını hızla sürdürüyor. Bunlardan 5'i insan deneyleri safhasına yaklaştı. Klinik safhaya gelen tüm aşı adaylarımız Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığımız (TÜSEB) tarafından destekleniyor. Türkiye'nin gücü bilimde. TÜSEB'in desteklediği Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi aşısı insan deneyi Faz-1 safhası başarıyla tamamlandı. Kuduz, verem ve su çiçeği aşısı adayları da insan deneyi aşamasına geldi. Milli aşılarımızı geliştirmek ve milletimizin hizmetine sunmakta kararlıyız” ifadelerini kullandı.

Mehmet Kalay

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