Bakan Koca: 'Minibüste bulunan 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Dün gece Amasya Merzifon'da tiyatro sanatçılarını taşıyan bir minibüsün bir tır ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada, minibüste bulunan 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti; 9 kişi yaralandı. 8 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı, 1 kişi ise tedaviye ihtiyaç duymadı. Kazada hayatını kaybeden sanatçılarımıza Allah'tan rahmet; yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum. Yaralılarımız arasında durumu ağır olan kimse yok. Hepimiz adına kendilerine geçmiş olsun diyorum” ifadelerine yer verdi.

Muhammed Musab Gümüşer



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