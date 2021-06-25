Bakan Koca, Okan Bayülgen'in yer aldığı kamu spotunu paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Kolları sıvıyoruz” sloganıyla yürütülen aşı kampanyası kapsamında hazırlanan videoları Twitter hesabından paylaştı. Aşılanmanın önemine vurgu yapan Okan Bayülgen “Kolları sıvıyoruz” dedi. Okan Bayülgen, videoda vatandaşlara seslenirken “Hepimiz biliyoruz ki salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu, dün olduğu gibi bugün de aşıdır. Tedbirler ve aşıyla COVID-19'u aşıyoruz. Sağlığımız için kolları sıvıyoruz” mesajını verdi. Kamu spotlarının televizyon kanallarında gösterileceği öğrenildi. Ayrıca Bayülgen kamu spotunda şu ifadeleri kullandı:

“Ben de yerli yabancı aşı karşıtı yazıları okudum, videoları izledim. Biliyorum birçok kişinin aklı çeliniyor. Sonra doktor arkadaşlarıma sordum. Covid-19'un ölümcül etkilerine karşı aşı olmaktan başka çaremiz yok. Ben doktorlara inanıyorum.“

Mustafa Cenik

