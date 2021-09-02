Bakan Koca: 'Okulları açık tutmak en önemli ödevimizdir'

Bakan Koca'nın açıklamaları:

"Bugün itibarıyla aktif vakaların yüzde 81'i tam aşılı olmayan kişiler. 500 bine yakın aktif vakaların yüzde 81'i tam aşılı olmayanlar. Hastaneye yatanların yaklaşık yüzde 90'ı tam aşılı olmayanlar, vefat edenlerin de yüzde 90'ı ya hiç aşı olmamış ya da aşıları eksik kişilerdir."

''Okulları açık tutmak en önemli ödevimizdir''

"Hep birlikte çaba gösterirsek 'zil sesinden sonra alarm sesi gelir' diyenleri haksız çıkarırız. Çıkarmalıyız ve çıkaracağız."

"(Çocuklarda aşılama) Bugün gündeme gelen konulardan bir tanesi 12 yaş üzeri zorunlu değil, 15 yaş üzeri gibi tercihe bırakılarak yapılması düşüncesindeyiz."

"Yeni dönemde vakalarımız ağırlıklı olarak genç yaş grubu, özellikle 15-45 yaş arası oldukça fazla."

Milli Eğitim Bakanı Özer:

"Okullarımız bu süreçte son kapatılan ve ilk açılan yerler olmalıdır."

YÖK Başkanı açıklamaları Özvar'ın açıklamaları:



"2021-2022 akademik eğitim yılının açılışının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ile bu ay sonunda gerçekleşmesi planlanıyor."

"YÖK olarak biz yüz yüze eğitim faaliyetlerini sürdürmek istiyoruz."

"Üniversitelerimiz şuanda hangi derslerini yüz yüze hangi derslerini online yapacağını belirlemiş ve kendi kamuoyu ile paylaşmış durumdadır."

"Üniversitelerimizde yüz yüze eğitime gelecek öğrenci kardeşlerimden ricam aşı olmalarıdır. Ben de onlara aşı olmalarını tavsiye ediyor ve öneriyorum."

"İnşallah 2021-2022 döneminde, bir buçuk yıllık bir aranın ardından üniversitelerimiz tüm öğrencilerini kucaklayacaktır."