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Bakan Koca önemli açıklamalarda bulundu

Bakan Koca önemli açıklamalarda bulundu
Bakan Koca önemli açıklamalarda bulundu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

“Batman'da yeni 440 yataklı hastanemizi bu ay sonu hizmete alıyoruz. Batman'da yoğun bakım doluluk oranı 79. Diyarbakır'da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66. Mardin'de yoğun bakım yüzde 81. Siirt'te yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62. Şanlıurfa'da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 74. Şırnak'ta yoğun bakım doluluk oranı yüzde 58.”

“Türkiye genelinde yoğun bakım doluluk oranı ise yüzde 68.”

"Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 51, yoğun bakım doluluk oranı 68, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 31"

 "Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak ve Şanlıurfa'da yeni hastaneler yapılacak."

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