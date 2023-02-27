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Bakan Koca: 'Osmaniye ve Gaziantep'te şebeke suyu içme suyu olarak kullanılmaya uygundur'

Bakan Koca: 'Osmaniye ve Gaziantep'te şebeke suyu içme suyu olarak kullanılmaya uygundur'
Bakan Koca: 'Osmaniye ve Gaziantep'te şebeke suyu içme suyu olarak kullanılmaya uygundur'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Osmaniye ile Gaziantep’te Nurdağı ve İslahiye ilçeleri dışında kalan bölgelerde şebeke suyunun içme suyu olarak kullanılmaya uygun olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Yapılan ölçüm ve analizlere göre Osmaniye'de şebeke suyu içme suyu olarak kullanıma elverişlidir. Nurdağı ve İslahiye ilçeleri dışında, aynı şekilde Gaziantep'te şebeke suyu içme suyu olarak kullanılmaya uygun. Gerekli duyurular valilik ve kaymakamlıklar tarafından yapılıyor” ifadelerine yer verdi.

Musa Erdoğan
 

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