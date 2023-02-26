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Bakan Koca Osmaniye'de depremzedeleri ziyaret etti

Bakan Koca Osmaniye'de depremzedeleri ziyaret etti
Bakan Koca Osmaniye'de depremzedeleri ziyaret etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin etkilediği Osmaniye'de geçici barınma merkezinde kalan depremzedelerle bir araya geldi.

Bakan Koca Osmaniye'de depremzedeleri ziyaret etti - Tıkla İzle

Masal Park yanında kurulan geçici barınma merkezini ziyaret eden Bakan Koca, çadırda kalan vatandaşlarla sohbet ederek, sorunlarını dinledi. Bakan Koca, oyuncak hediye ettiği çocuklarla hatıra fotoğrafı da çektirdi. Merkezde görevli sağlık personeliyle de bir araya gelen Bakan Koca, daha sonra yapımı tamamlanan ve kısa süre içinde hizmet vermeye başlayacak olan 600 yataklı Osmaniye Devlet Hastanesi binasında incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Müslüm Balko - Beril Solmuşgül

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