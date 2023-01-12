Bakan Koca: 'Özel gereksinimli hastalarımıza yönelik engelsiz acil servis hizmeti başladı'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Özel gereksinimli hastalarımıza yönelik engelsiz acil servis hizmeti başladı. Muğla, Erzurum, Samsun ve Kayseri'de seçilen hastanelerde başlayan pilot uygulamada, hastalar acil sağlık hizmetlerini özel birimden alıyor. Uygulamayı, yıl içinde 81 ilde hayata geçirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.
Musa Enes Aksakal
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