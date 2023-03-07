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Bakan Koca: 'Paramedik arkadaşımız Hasan Kaymaz kaldırıldığı hastanede maalesef hayatını kaybetti'

Bakan Koca: 'Paramedik arkadaşımız Hasan Kaymaz kaldırıldığı hastanede maalesef hayatını kaybetti'
Bakan Koca: 'Paramedik arkadaşımız Hasan Kaymaz kaldırıldığı hastanede maalesef hayatını kaybetti'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aydın’da vakaya müdahale sırasında bir paramediğin trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Aydın'da bir ambulansın hasta nakli sırasında karşılaştığı vakaya müdahale esnasında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden paramedik Hasan Kaymaz'ı andı. Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“Aydın'da bir ambulansımızın hasta nakli sırasında yolda karşılaşılan vakaya müdahale etmek istediği sırada meydana gelen trafik kazasında yaralanan paramedik arkadaşımız Hasan Kaymaz kaldırıldığı hastanede maalesef hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun.”

Oğuzhan Halil Özbek

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