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Bakan Koca paylaştı: İşte aşılama oranı en yüksek 10 il

Bakan Koca paylaştı: İşte aşılama oranı en yüksek 10 il
Bakan Koca paylaştı: İşte aşılama oranı en yüksek 10 il

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama oranı en yüksek 10 ili paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi sosyal medya hesabından aşılama oranı en yüksek olan 10 ili paylaştı. Paylaşılan verilere göre ilk sırada Edirne, ikinci sırada Amasya, üçüncü sırada ise Eskişehir yer alıyor. İşte Bakan Koca'nın paylaştığı o 10 il:

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