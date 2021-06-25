Bakan Koca paylaştı: İşte aşılama oranı en yüksek 10 il

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi sosyal medya hesabından aşılama oranı en yüksek olan 10 ili paylaştı. Paylaşılan verilere göre ilk sırada Edirne, ikinci sırada Amasya, üçüncü sırada ise Eskişehir yer alıyor. İşte Bakan Koca'nın paylaştığı o 10 il:

Aşı sırası gelip, en az 1 doz aşı yaptıranların oranı yükseliyor. Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. Sağlığınız için siz de kolları sıvayın. pic.twitter.com/VPJpemFLIX — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 25, 2021