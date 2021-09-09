Bakan Koca: “Pazartesiden itibaren bazı okullarımızda öğrencileri taramak istiyoruz”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Covid-19'a karşı aşı kampanyası için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Bakan Koca, "100 milyon doz 80 milyona hayırlı olsun. 100 milyonuncu doz aşı Kocaeli Gebze'de bir hastanemizde yapıldı. 100 milyonuncu doz aşıyı olan 36 yaşındaki yurttaşımıza, aşıyı uygulayan hemşire arkadaşımıza, aşıdan sorumlu doktorumuza, aşı sürecinin bugünkü simgesi olarak yaşattıkları gurur için teşekkür ediyorum. 100 milyon doz ortak ve büyü bir başarının adıdır. 100 milyon doz için milyonlarca insan karar verdik, harekete geçtik” dedi.

“Şu dakikalar itibarıyla 100 milyon dozun bir hayli üzerindeyiz” diyen Bakan Koca, “18 yaş ve üzeri nüfusta ilk doz aşı oranımız yüzde 82, ikinci doz aşıyı olma oranımız ise yüzde 63.8. 6 milyon 32 bin kişi ise tam doz aşısını yaptırmış durumda. 100 milyon doz başarısı bizi büyük bir sonuca hazırlıyor. Bu sonuç hızla ulaşılabileceğimize inandığım toplum bağışıklığıdır. Toplum bağışıklığı ise aşı dozlarının tam olması ile sağlanabilir. İlk doz aşısını olup ikinci dozu henüz yaptırmayan 11.3 milyon kişi bulunuyor. Zamanı gelen ikinci doz aşılarımızı yaptıralım. Biliyoruz ki ilk doz aşının tek başına koruyuculuğu yok. İlk doz aşı ile biz aşı sürecimizi başlatmış oluyoruz. Beklediğimiz sonucu aşılarımızı tamamlayarak alabiliriz” açıklamasında bulundu.

Aşının tam doz yapılmasının hayat kurtardığını söyleyen Bakan Koca, “İlk doz belirttiğim gibi ilk adımdır. İlk adımdan sonuç almayı ummak yanlış olur. Şu an Covid-19 sebebiyle yatan hastalarımızdan bir kısmı aşıları tam olmayan kişilerdir” diye konuştu.

Hastalığın hafif geçmesi için hatırlatma dozunun üzerinden iki hafta geçmesi gerektiğini ifade eden Bakan Koca, “Şu an hastanelerimizdeki aktif vakaların yüzde 90'a yakın bir bölümü aşı olmamış veya aşısı tamamlanmamış kişilerdir. Aşı tamamlanışın tanımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Aşısı tamamlanmış kişi iki doz inaktif aşı olup, ikinci doz aşısından 3 ay sonra hatırlatma dozunu yaptıran ya da iki doz mRNA aşısı olan kişidir. Mevcut bilgiler, inaktif aşıdan üç ay sonra yapılan hatırlatma dozunun koruyuculuğu çok önemli ölçüde artırdığını göstermektedir. Üç doz aşı olmuş vatandaşlarımızın vaka sayıları içindeki oranı yüzde 2'den daha azdır. Bugün itibarıyla hatırlatma dozu zamanı gelen yaklaşık 6 milyon insanımız var” şeklinde konuştu.

Aşı olan kişilerin riski tüm vatandaşlar için azalttığına değinen Bakan Koca, “100 milyon doz aşıyı tamamladığımız bugün sizlere önemli bir müjdem daha var. Yerli aşımız TURCOVAC acil kullanım olayına müracaat edebilecek aşamaysa geldi. Bir tesiste üretimine başladığımız TURCOVAC aşımız bugün ikinci bir tesiste daha seri üretilecek altyapıya ulaştı. Onay alması halinde Ekim ayı içinde seri üretime geçeceğiz” dedi.

Bakan Koca: “Pazartesiden itibaren bazı okullarımızda öğrencileri taramak istiyoruz”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düzenlediği toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. MU varyantı ile ilgili gelen soruya Bakan Koca, “Vatandaşımız özellikle varyantlar noktasında daha tedirgin olmamalı. Çünkü varyantlarla ilgili de koruyucu tedbirlerin bir farklılığı yok. Toplumsal bağışıklık oluşana kadar maskemizi ihmal etmememiz gerekiyor. Mesafe noktasında hassasiyetimizi korumamız gerekiyor. Şu an toplumda yüzde 90'ın üzerinde delta varyantı var. Toplum ağırlıklı olarak delta varyantı taşıyor. MU varyantı içinse 2 tane vaka olduğunu söylemiştim ki zaten o iki vaka da bildirildi ve bu iki vaka da İstanbul'da. Ayakta takip edilen ciddi bir sorunu olmayan yakın takip ettiğimiz vakalar. Bu varyantın daha ağır seyrettiği şeklinde bir kanaat olduğunu biliyoruz ama bizim iki vakamızda da böyle bir durum söz konusu değil” cevabını verdi.

"15 milyon vatandaşımızın yaklaşık 6 milyonu hatırlatma dozunu yaptırabilmiş değil"

Hatırlatma dozunun inaktif aşılar için son derece önemli olduğunu söyleyen Bakan Koca, “Toplam 15 milyon inaktif aşı yaptıran vatandaşımız var. 15 milyonun yaklaşık 6 milyonu hatırlatma dozunu yaptırabilmiş değil. Hatırlatma dozunu özellikle vatandaşlarımızın ihmal etmeden erken dönemde hızla yaptırmalarını istiyoruz. Çünkü koruyuculuğun 5-6 kat daha arttığını çok biliyoruz. O neden hatırlatma dozunu inaktif aşılar için şimdilik önemsiyoruz” açıklamasında bulundu.

"Ben o kelimeyi kullanmak istemiyorum. En fazla aşı erteleyenlerimiz olmuş olabilir"

Sahte aşı kartı ve sahte PCR testi düzenlendiğine dair iddialara yanıt veren Bakan Koca, “Biz aşıları kimlerin yapmasını gerektiğini biliyoruz. Kime izin verdiğimizi biz biliyoruz. Bu aşıyı yaptıran birimleri de yakın takip ediyoruz dijital ortamda. Bununla ilgili somut bir istismarın yapıldığı bilgisi bize gelmedi. Bununla ilgili ben olacağını düşünmek istemiyorum olursa da müeyyidenin güçlü olacağını ifade etmek isterim” dedi.

Aşı karşıtlığının son durumunun nasıl olduğu üzerine gelen soruya Bakan Koca, “Ben o kelimeyi kullanmak istemiyorum. En fazla aşı erteleyenlerimiz olmuş olabilir. Bu toplumun aşıyla ilgili bir sorunun olmadığını, direncinin olmadığını söyleyebilirim. Evlatlarına doğduğu andan itibaren hem de ilk günden itibaren hem de 13 farklı aşıyı yüzde 98 oranında yaptırabilmiş bir toplumuz. Her geçen gün bu aşılanma oranımız da artıyor. Şu an dünyada aşı doz miktarı anlamında 8. Sıradayız. Bizden önce Avrupa ülkesi yalnızca Almanya var. Zannediyorum iki hafta içinde Almanya'nın doz sayısını da geçmiş olacağız” yanıtını verdi.

"Yanında oturan kişi yabancı bile olsa onun enfeksiyonu taşıyıp taşımadığı, aşılı olup olmadığı son derece önemli"

Turistler için PCR testi zorunluluğuna ilişkin gelen soruya Bakan Koca, “Yabancılar için de var. Yabancılar için de olacak. Ya aşılı veya PCR. Sonuçta vatandaşımızın güvenliği için yanında oturan kişi yabancı bile olsa onun enfeksiyonu taşıyıp taşımadığı, aşılı olup olmadığı son derece önemli. Bu anlamda sorun yok” cevabını verdi.

Öğretmenlerimiz içinde iki doz aşısını yaptıranların oranının yüzde 77'yi bulduğu bilgisini veren Bakan Koca, "En az bir doz aşısını yaptırmış öğretmenlerimizin oranı da yüzde 90'ı geçti. Bildiğiniz gibi hastalığı geçirenlerin oranı ise yüzde 4.4'lerde. Şu anda yüzde 95'lere yakın aşılanmış olan, koruyuculuğu olan kişilerden bahsediyoruz” dedi.

“Pazartesiden itibaren bazı okullarımızda öğrencileri taramak istiyoruz”

Okullarda vaka sayısı konusunda ciddi bir oran olmadığını belirten Bakan Koca, “Pazartesiden itibaren illerimizde bazı okullarımızda örnek olabilecek okullarımızda öğrencileri de taramak istiyoruz” bilgisini verdi.

TURKOVAC aşısı ile ilgili gelişmelere yanıt veren Bakan Koca, “Bildiğiniz gibi inaktif aşı olan Sinovac ile birlikte bir üçüncü doz çalışması yapıyoruz. Bu üçüncü doz uygulaması zannediyorum yarın bitmiş olacak. Dolayısıyla bu anlamda iki kıyaslamayla ilgili sonuçlar çıkacak. Acil kullanım onayı anlamında öncelikle Sinovac ile karşılaştırmalı olan üçüncü doz uygulaması büyük ihtimalle yarın bitmiş olacak. Önümüzdeki haftalar bu konuyla ilgili sonuçları daha net ifade etmiş olacağız” diye konuştu.

Hidayet Türkyılmaz - Oğuzhan Halil Özbek - Sadettin Aliusta