Bakan Koca: 'Pozitif çıkan yeni vakalarımız oldu'

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

- Koronavirüsle alakalı laboratuvar sayısını 16'ya çıkaracağız, hızlı sonuç veren kiti bütün illere vereceğiz.

UÇUŞ YASAĞI UYGULADIĞIMIZ ÜLKE SAYISI 20 OLDU

- Yarın 08.00 itibarıyla İngiltere, İsviçre, Suudi Arabistan, Mısır, İrlanda ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne uçuşlar yasaklanacak. Böylece uçuş yasağı uyguladığımız ülke sayısı 20 oldu.

POZİTİF ÇIKAN YENİ VAKALARIMIZ VAR

-Toplam hasta sayımız 18 oldu. Pozitif çıkan yeni vakalarımız var. Bu akşam rakamı açıklayacağız. Bu dönemde bir takım haberler devam edecek.

Uzun zaman bu dönemi sıfır vaka sayısı ile sürdürdük. Mücadelenin yeni safhasındayız. Yaşlılara ve kronik hastalığı olanlara karşı dikkatli olalım. En hassas grup bu gruptur. Bu mücadele devam edecek, zaaf gösteremeyiz.

YURTDIŞINDAN GELECEK ÖĞRENCİLER

Bugün ve yarın yasak koyduğumuz ülkelerden gelecek öğrenciler var. Biz hatanelerimizde normalde hasta olan kişileri zaten hastaneye alıyoruz. Bulgusu olmayan kişiye de izole etmek istiyoruz. Bu dönemde yurtlarımızda boş olduğu için sakınca olmadığını düşündük''