Bakan Koca: 'Pozitif vaka sayımız 1 buçuk milyonu aştı'

BAKAN KOCA'NIN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

Bugün itibariyle test sayımız 20 milyonu aştı. Pozitif vaka sayımız 1 buçuk milyonu aştı.

Nisan ayına göre vaka sayılarında 5 kattan fazla, vefat oranında yüzde 50'den fazla artış var.

Sınırlı sayıda ilimizde yüksek risk hala devam etmektedir.

Hatay, Adana, Samsun, Antalya, Mersin ve Ordu'da vaka sayılarımız artmaya devam ediyor.

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Konya, Sivas, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te vaka artışı düşmeye başladı.

(50 milyon doz sipariş edilen aşı) "Aşılar başta aile sağlığı merkezleri olmak üzerinde, sağlık kuruluşlarında yapılacaktır

Salgınla mücadelede hepimizin aynı tarafta olduğumuzu unutmamalıyız

(Yerli Aşı) Çalışmalar olumlu sonuç verirse Nisan ayında Faz-3 ve yaygın çalışma aşamasına geçmeyi umuyoruz

Etkili korunma tedbirlerinin uygulanması konusunda ısrarcıyız. Önümüzdeki günlerde bu tedbirlere aşıyı da ekleyebilme umudu içerisindeyiz

Almanya Mart ayı sonuna kadar kendi ülkesinde geliştirilen Pfizer aşısından 11 milyon doz alabiliyor. (İthal edilen inaktif aşı) Biz Şubat ayı sonu itibariyle 50 milyon dozu tamamlamış olacağız

Aşı geliştirdiğini söyleyen bir çok firmanın, aşı geçmişinin olmadığını söylemek isterim

Aşının zorunlu olmasını şimdilik düşünmüyoruz

Yarından itibaren bugüne kadar olan vaka sayılarını toplu bir şekilde vermiş olacağız

Aşı, 14-21 gün arayla iki doz halinde ücretsiz uygulanacak