Bakan Koca, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesini ziyaret etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki incelemelerinin ikinci durağı olarak Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesini ziyaret ederek, salgına yönelik çalışmalar ve genel sağlık hizmetleriyle ilgili bilgiler alıp, hastalarla sohbet etti. Bakan Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan ziyarete ilişkin fotoğrafların yer aldığı bir paylaşımda bulunarak, “İstanbul incelemelerinde ikinci durağımız: Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi. Arkadaşlarımızdan salgına yönelik çalışmalar ve genel sağlık hizmetleri hakkında bilgi aldık, hastaları ziyaret ettik. Ameliyatı yapılıp tedavisi devam Sabri amcayla da kısa bir sohbetimiz oldu” dedi.