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Bakan Koca: "Sağlık çalışanına şiddet uygulayan şüpheli cezaevine gönderildi"

Bakan Koca:
Bakan Koca: "Sağlık çalışanına şiddet uygulayan şüpheli cezaevine gönderildi"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ümraniye Devlet Hastanesi'nde görevli teknikere şiddet uygulayan şüphelinin cezaevine gönderildiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Ümraniye Devlet Hastanesi'nde görevli teknikere şiddet uygulayan şüphelinin cezaevine gönderildiğini açıkladı. Koca yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Ümraniye Devlet Hastanesi'nde görevli tekniker arkadaşımıza şiddet uygulayan şüpheli, Covid karantina süresinin dolmasının ardından gözaltına alınıp, sevk edildiği hâkimlikçe kasten yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Suçu üzerinde düşünmek için çok zamanı olacak!”

Aykut Zor - Sevgi Canpolat

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