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Bakan Koca: 'Şanlıurfa'ya şebeke suyu verilmeye başlandı'

Bakan Koca: 'Şanlıurfa'ya şebeke suyu verilmeye başlandı'
Bakan Koca: 'Şanlıurfa'ya şebeke suyu verilmeye başlandı'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa'da şebeke suyunun verilmeye başlandığını dile getirerek, yapılacak yeni açıklamaya kadar şebeke suyunun içme suyu olarak kullanılmamasını tavsiye etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şanlıurfa'ya şebeke suyu verilmeye başlandı. Arıtma tesislerinden geçerek evlere ulaşsa da, şebeke suyu, bir süreliğine sadece genel amaçlar için kullanılmaya elverişlidir. Şebeke suyu, yapılacak yeni açıklamaya kadar, içme suyu olarak kullanılmamalıdır" ifadelerine yer verdi.

Muhammed Musab Gümüşer
 

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