İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bakan Koca: 'Selde Şanlıurfa merkezde 12, Adıyaman'da 2 vatandaşımız hayatını kaybetti'

Bakan Koca: 'Selde Şanlıurfa merkezde 12, Adıyaman'da 2 vatandaşımız hayatını kaybetti'
Bakan Koca: 'Selde Şanlıurfa merkezde 12, Adıyaman'da 2 vatandaşımız hayatını kaybetti'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Yoğun yağış sebebiyle meydana gelen sel olaylarında Şanlıurfa merkezde 12, Adıyaman’da 2 vatandaşımız hayatını kaybetti” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yoğun yağış sebebiyle meydana gelen sel olaylarında Şanlıurfa merkezde 12, Adıyaman'da 2 vatandaşımız hayatını kaybetti. Kendilerine Allah'tan diliyorum. Bir kez daha büyük üzüntü içindeyiz. Olaydan, Şanlıurfa'da 60, Adıyaman'da 8 kişi etkilenmiştir. Genel sağlık durumları iyidir. Adıyaman'da 2, Şanlıurfa'da 3 kişinin kayıp olduğu öğrenilmiştir. Olay yerine Şanlıurfa'da 93 ambulans ve 3 UMKE Timi, Adıyaman'da 5 ambulans ve 3 UMKE Timi görevlendirmesi yapılmıştır. Gereken sağlık hizmetleri muntazam şekilde verilmektedir. Şanlıurfa'da meydana gelen selde, Eğitim ve Araştırma Hastanemizin -1. katı olaydan etkilenmiş, tedavisi bu katta yapılan hastaların nakli görevlendirilen ambulanslar ile sağlanmıştır. Bilhassa, depremin sonuçlarına karşı büyük mücadele verdiğimiz bugünlerde, Allah benzer olaylardan korusun” ifadelerini kullandı.

Musa Enes Aksakal
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.