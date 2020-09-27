İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bakan Koca: 'Sizden tek isteğimiz şu: Maske ve mesafe kuralıyla virüsten kendinizi korumanız'

Bakan Koca: 'Sizden tek isteğimiz şu: Maske ve mesafe kuralıyla virüsten kendinizi korumanız'
Bakan Koca: 'Sizden tek isteğimiz şu: Maske ve mesafe kuralıyla virüsten kendinizi korumanız'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sizden tek isteğimiz şu: Maske ve mesafe kuralıyla virüsten kendinizi korumanız" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs ile mücadele kapsamında ne yaptıklarını ve vatandaştan ne talep ettiklerini Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile duyurdu. Söz konusu paylaşımda ise, "Ne yapıyoruz, ne istiyoruz? Son haftalarda operasyon ölçeğimizi büyüttük. Temaslı taramasında daha da etkiniz. Test sayılarımızı artırdık. Tedaviyi erkenden başlatıyoruz. Yerel tedbirler uyguluyoruz. Sizden tek isteğimiz şu: Maske ve mesafe kuralıyla virüsten kendinizi korumanız" ifadeleri yer aldı.

Utku Şimşek
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.