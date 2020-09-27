Bakan Koca: 'Sizden tek isteğimiz şu: Maske ve mesafe kuralıyla virüsten kendinizi korumanız'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs ile mücadele kapsamında ne yaptıklarını ve vatandaştan ne talep ettiklerini Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile duyurdu. Söz konusu paylaşımda ise, "Ne yapıyoruz, ne istiyoruz? Son haftalarda operasyon ölçeğimizi büyüttük. Temaslı taramasında daha da etkiniz. Test sayılarımızı artırdık. Tedaviyi erkenden başlatıyoruz. Yerel tedbirler uyguluyoruz. Sizden tek isteğimiz şu: Maske ve mesafe kuralıyla virüsten kendinizi korumanız" ifadeleri yer aldı.

Utku Şimşek

