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Bakan Koca son durumu paylaştı! İyileşen toplam hasta sayımız 180 bine yaklaştı

Bakan Koca son durumu paylaştı! İyileşen toplam hasta sayımız 180 bine yaklaştı
Bakan Koca son durumu paylaştı! İyileşen toplam hasta sayımız 180 bine yaklaştı

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 20 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 200'e yükseldiğini açıkladı. Bakan Koca, ''İyileşen toplam hasta sayımız 180 bine yaklaştı. İyileşme sürecindeki hasta sayısı 20 bin civarında'' dedi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 20 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 200'e yükseldi. 

Bugün toplam 48 bin 248 test yapılırken, bin 154 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 204 bin 610 oldu. Bugün bin 214 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 179 bin 492'ya yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 378, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise bin 93 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, “İyileşen toplam hasta sayımız 180 bine yaklaştı. İyileşme sürecindeki hasta sayısı 20 bin civarında. Yoğun bakım hasta sayımızda, önceki günlerden devam eden bir artış var. Vakaların azalma seyri yavaş. Bugün iyileşenlerin sayısı yeni vakalardan 60 fazla" dedi.

Mehmet Kalay

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