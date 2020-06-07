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Bakan Koca son rakamı açıkladı! İşte 7 Haziran Türkiye'de koronavirüs durumu

Bakan Koca son rakamı açıkladı! İşte 7 Haziran Türkiye'de koronavirüs durumu
Bakan Koca son rakamı açıkladı! İşte 7 Haziran Türkiye'de koronavirüs durumu

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 23 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 692 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, son 24 saatte 23 kişi korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının ise 4 bin 692'e yükseldiğini belirtti. Bugün toplam 35 bin 335 test yapılırken, 914 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı ise 170 bin 132 oldu. Bugünkü 2 bin 647 kişiyle birlikte toplam iyileşen sayısı da 137 bin 969'e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 274, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 613 olduğunu açıkladı.

“Tedbir azaldıkça tehdit artıyor”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, “Filyasyon çalışmalarında, ‘Geçmiş olsun' ziyareti sebebiyle bir ilimizde 190 kişiye virüs bulaştığı tespit edildi. Bir diğer ilimizde, asker uğurlamasında, 58 kişi virüsle enfekte oldu. Yeni iyileşen hasta sayımız, 2.647. Tedbir azaldıkça tehdit artıyor” dedi.

İşte 7 Haziran Türkiye'de koronavirüs durumu:

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