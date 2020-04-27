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Bakan Koca son rakamları açıkladı! 'Bir gün içinde iyileşen en yüksek hasta sayısına ulaştık'

Bakan Koca son rakamları açıkladı! 'Bir gün içinde iyileşen en yüksek hasta sayısına ulaştık'
Bakan Koca son rakamları açıkladı! 'Bir gün içinde iyileşen en yüksek hasta sayısına ulaştık'

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 95 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 2 bin 131 yeni vaka tanısı konulduğunu, 4 bin 651 hastanın da iyileştiğini açıkladı. Bakan Koca: ''Bir gün içinde iyileşen en yüksek hasta sayısına ulaştık. Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için, ihtiyaç duyulan test sayısında azalma bugün de devam etti'' dedi.

Sağlık Bakanlığı, korona virüse ilişkin 27 Nisan 2020 tarihli son verileri açıkladı. Açıklamaya göre, son 24 saatte 93 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 2 bin 900 oldu. Bugün toplam 20 bin 143 test yapılırken, 2 bin 131 yeni vaka tanısı kondu.

Toplam vaka sayısı ise 112 bin 261 oldu. Bugünkü 4 bin 651 kişi ile birlikte toplam iyileşen sayısı 33 bin 791'ye yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 882, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise bin 736 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, “Bir gün içinde iyileşen en yüksek hasta sayısına ulaştık. Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için, ihtiyaç duyulan test sayısında azalma bugün de devam etti. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında düşüş sürüyor. Bu başarıyı riske atmayalım” ifadelerini kullandı.

Musa Erdoğan
 

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