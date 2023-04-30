İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bakan Koca: 'Suriye Tel Abyad'da iki polisimiz şehit oldu, 7 polisimiz yaralandı'

Bakan Koca: 'Suriye Tel Abyad'da iki polisimiz şehit oldu, 7 polisimiz yaralandı'
Bakan Koca: 'Suriye Tel Abyad'da iki polisimiz şehit oldu, 7 polisimiz yaralandı'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ”Suriye Tel Abyad’da meydana gelen patlamada iki polisimiz şehit oldu, 7 polisimiz yaralandı” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Suriye Tel Abyad'da meydana gelen patlamada Özel Harekata mensup iki polisimiz şehit oldu, 7 polisimiz yaralandı. Yaralılar, 8 ambulans ve 2 UMKE Timi ile Şanlıurfa'ya nakledilmiştir. Şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet; yakınlarına, milletimize, polis camiasına başsağlığı diliyor, yaralılara geçmiş olsun diyorum. Bir an önce şifa bulmaları için elimizden geleni yapacağız.” ifadelerini kullandı.

Musa Enes Aksakal
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.