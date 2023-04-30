Bakan Koca: 'Suriye Tel Abyad'da iki polisimiz şehit oldu, 7 polisimiz yaralandı'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Suriye Tel Abyad'da meydana gelen patlamada Özel Harekata mensup iki polisimiz şehit oldu, 7 polisimiz yaralandı. Yaralılar, 8 ambulans ve 2 UMKE Timi ile Şanlıurfa'ya nakledilmiştir. Şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet; yakınlarına, milletimize, polis camiasına başsağlığı diliyor, yaralılara geçmiş olsun diyorum. Bir an önce şifa bulmaları için elimizden geleni yapacağız.” ifadelerini kullandı.

Musa Enes Aksakal



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