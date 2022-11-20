İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bakan Koca, Tokat'ta bir hastanın kötü muamele gördüğü özel hastanenin faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı

Bakan Koca, Tokat'ta bir hastanın kötü muamele gördüğü özel hastanenin faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı
Bakan Koca, Tokat'ta bir hastanın kötü muamele gördüğü özel hastanenin faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tokat’ta yoğun bakım servisindeki bir hastanın kötü muamele gördüğü özel hastanenin faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yoğun bakım servisinde bir hastanın çalışanlarca maruz kaldığı şiddet/kötü muamele görüntüleri kamuoyuna dün yansıyan özel hastanenin faaliyeti, Bakanlığımızca acilen başlatılan soruşturma gereği durdurulmuştur. Sağlıkta hiç kimsenin güven sarsıcı fiiline toleransımız yoktur” ifadelerini kullandı.

Muhammed Musab Gümüşer

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.