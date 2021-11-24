Bakan Koca: 'Türkiye Covax oluşumu üzerinden 10 milyon doz aşı hibesi yapacak'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Koca, yaptığı telefon görüşmesinde son dönemde vaka artışlarının oldukça fazla olduğu ve yoğun bakımlarındaki doluluk oranının hat safhaya ulaştığı Avrupa'dan ihtiyaç duyulması halinde, Covid-19 hastalarının Türkiye'ye alınabileceğini söyledi.

“Dr. Koca ve Türkiye'ye teşekkürler”

DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge, sosyal medya hesabı üzerinden bir teşekkür paylaşımı yaptı. Kluge paylaşımında, “Bu pandemiyi yalnızca dayanışma ile yenebiliriz. Zorlu kış aylarıyla karşı karşıya kalmışken sağlık sistemleri ve yoğun bakımları sıkıntılı durumda olan Avrupa ülkelerinden ihtiyaç duyulması halinde Covid-19 hastalarının alınabileceğine ilişkin cömert teklifinden dolayı Dr. Fahrettin Koca'ya ve Türkiye'ye müteşekkirim. Türkiye, pandeminin başından beri 160 ülke ve 29 uluslararası kuruluşa Covid-19 malzemesi göndererek ve 11 ülkeye 2 milyon dozu aşkın aşı hibe ederek önemli bir küresel dayanışma örneği gösterdi. Dr. Koca ve Türkiye'ye teşekkürler” ifadelerini kullandı.

"Covax oluşumu üzerinden 10 milyon doz aşı hibesi daha yapacağımızın müjdesini de sizinle paylaşmak istiyorum"

Bakan Koca da Hans Kluge'nin bu paylaşımına cevaben, “Sayın Hans Kluge, pandeminin başından itibaren Türkiye'nin Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uluslararası dayanışmaya verdiği katkıya dikkat çektiğiniz için teşekkür ediyorum. Covax oluşumu üzerinden 10 milyon doz aşı hibesi daha yapacağımızın müjdesini de sizinle paylaşmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Utku Şimşek