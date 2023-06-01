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Bakan Koca: 'TUS 1. dönem yerleştirme tercihlerinin alınmasına başlandı'

Bakan Koca: 'TUS 1. dönem yerleştirme tercihlerinin alınmasına başlandı'
Bakan Koca: 'TUS 1. dönem yerleştirme tercihlerinin alınmasına başlandı'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2023 TUS 1. dönem yerleştirme tercihlerinin alınmasına başlandığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden Tıpta Uzmanlık Sınavı'nın (TUS) 2023 1. Dönem yerleştirme tercihlerinin alınmaya başlandığını duyurdu. Bakan Koca, yaptığı paylaşımda, “2023 TUS 1. DÖNEM yerleştirme tercihlerinin alınmasına başlandı. Uzmanlık adayları tercih işlemlerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle yapabilecek. İşlemler, 8 Haziran saat 23.59'da sona erecek. Şimdiden hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Evren Doğru

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